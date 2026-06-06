La lite e poi gli spari | fermato per tentato omicidio

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo una lite che si è conclusa con degli spari. L'incidente si è verificato in una zona residenziale. Le forze dell'ordine hanno fermato il sospetto poco dopo l'evento. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. L'indagine è ancora in corso per chiarire i motivi e la dinamica dell'accaduto.

Un 46enne di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Risponde del ferimento commesso ai danni di un 51enne la sera del 24 maggio nella cittadina di San Pio. La vittima, raggiunta da un colpo di arma da fuoco al fianco sinistro, fu soccorsa e portata in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le indagini svolte nell'immediatezza - spiegano in una nota i militari - hanno consentito di individuare e localizzare il presunto autore, nella cui disponibilità, nel corso di perquisizioni personali e locali, sono state rinvenute tre pistole prive di matricola, una delle quali... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Pescara, spari dopo la lite nella notte di Pasqua. 17enne arrestato dalla Polizia

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Prima il bacio, poi l'aggressione e gli spari: fermate due persone per tentato omicidioDue persone sono state arrestate a Miano dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Vomero con l’accusa di tentato omicidio.

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La lite e poi gli spari, 35enne fermato per tentato omicidioLa lite degenerata in una colluttazione fisica e poi culminata con l'esplosione di tre colpi di pistola: è quanto avvenuto alle porte della Capitale, a Tor Lupara, frazione del comune di Fonte Nuova. rainews.it