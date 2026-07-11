La Juventus cerca un nuovo attaccante dopo la partenza di Vlahovic. I bookmaker segnalano un possibile nome tra quelli più quotati, mentre i dirigenti valutano alternative a Muani, il cui trasferimento al PSG richiede ancora negoziati. La società intende rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione, ma le trattative con i club interessati sono in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata sui nomi in lista o sugli accordi già raggiunti.

Alla nuova Juventus servono i gol. Perso Vlahovic, ormai svincolato, i bianconeri cercano un attaccante in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno è Randal Kolo Muani, ma le difficoltà a convincere il Psg ad abbassare le pretese rispetto ai 50 milioni richiesti spinge Carnevali e Massara a valutare altre opzioni. Tra queste anche quella che porta a Mateo Pellegrino, attaccante argentino che si è messo in luce nell'ultima stagione nel Parma di Carlos Cuesta. Scopriamo allora le quote di Pellegrino alla Juventus sui principali siti di scommesse. Reduce da una stagione da nove reti con la maglia del Parma, Mateo Pellegrino è seguito con attenzione da tutte le grandi squadre italiane e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve cerca l'erede di Vlahovic: per i bookie spunta un nuovo nome

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL RITORNO DI VLAHOVIC: INTRIGHI E CIFRE NELLA NUOVA JUVENTUS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Juve, in attesa di Vlahovic spunta un nome per l’attacco: affare da 30 milioni

Juve in cerca di rinforzi a centrocampo: spunta il nome di LobotkaLa Juventus sta valutando possibili acquisti per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato.

Temi più discussi: Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic: cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo; Spalletti freme, la Juve stringe per Muharemovic: accordo vicino; Kessie e Goretzka, la Juve cerca il leader per il centrocampo: qual è la strategia di Carnevali; Mercato Serie A: Milan chiude Gila, Lazio su Dominguez, Inter accelera.

La Juve cerca l'erede di Vlahovic: per i bookie spunta un nuovo nomeQuote Pellegrino Juventus: l'argentino del Parma è il nome nuovo per il mercato bianconero, viste le difficoltà ad arrivare a Kolo Muani ... gazzetta.it

Moratti on Bastoni scandal: Inter is the strongest in Italy, Juventus & Milan don’t worry me reddit

#Vicario, richiesta shock a @JuventusFC e @SSCNapoli: Vuole #4milioni netti di stipendio Guglielmo Vicario guarda con interesse alla Serie A, ma sa di essere un portiere ambito ed alza l'asticella delle richieste economiche per trasferirsi in una big del x.com

Rischio falla in mediana. La Juve tenta Nemanja Matic. Può essere il vice LocatelliLa Juventus cerca un vice-Locatelli, che possa far crescere ancora l’ex centrocampista neroverde, o magari affiancarlo in una possibile ... msn.com