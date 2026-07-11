Al Goodwood Festival of Speed, la GEN4 ha fatto il suo debutto ufficiale in pista, con il pilota Barrichello al volante. La vettura rappresenta il nuovo modello di Formula E e ha partecipato alla manifestazione, considerata uno degli eventi più importanti nel mondo del motorsport. La presentazione si è svolta durante il festival, che si tiene annualmente nel Regno Unito. La vettura è stata mostrata in azione, senza ulteriori dettagli tecnici divulgati.

La Formula E sceglie uno dei palcoscenici più prestigiosi del motorsport per mostrare il proprio futuro. Al Goodwood Festival of Speed, in programma questo weekend nel Regno Unito, il Mondiale elettrico sarà protagonista con la prima apparizione pubblica britannica della nuova GEN4, la monoposto che debutterà nella stagione 202627 e rappresenterà il più grande salto tecnologico nella storia della categoria., A portarla in azione sulla celebre salita di Goodwood è stato Dan Ticktum, pilota del team CUPRA KIRO, che guiderà la nuova vettura. Accanto a lui Jaguar ha schiera un pilota d'eccezione: Fernando Barrichello, figlio dell'ex pilota Ferrari Rubens Barrichello, undici volte vincitore in Formula 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La GEN4 debutta al Festival al Goodwood Festival of speed: in pista con Barrichello

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Dan Ticktum porterà in pista la Gen4 della Formula E sulla storica Goodwood Hill al Festival of Speed reddit

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