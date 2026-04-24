Biglietti fino a 2 milioni per la finale dei Mondiali 2026 | la FIFA festeggia ha commissioni al 30%

Per la finale dei Mondiali 2026, i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della FIFA, con prezzi che arrivano fino a 2 milioni di dollari per alcuni settori del MetLife Stadium. La FIFA ha annunciato che il 30% delle commissioni derivanti dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno di iniziative nel settore dello sport. La vendita dei biglietti avviene indipendentemente dalle nazionali che si qualificheranno alla partita decisiva.

In vista della finale dei Mondiali 2026, a prescindere dalle Nazionali che la giocheranno, sul sito ufficiale della FIFA si possono acquistare i biglietti per i settori del MetLife Stadium. Fino a 2 milioni di euro a tagliando, cifre folli di cui la FIFA si assicura il 30% della rivendita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Biglietti Mondiali 2026, la FIFA alza ancora i prezzi per la finale: cifre record e caos al MetLife Stadium. I dettagli Mondiali 2026, la vendita dei biglietti per la partita inaugurale non decolla: allarme FIFALa FIFA mette online una nuova tranche di biglietti per le 104 gare dei Mondiali 2026: tra prezzi alti e critiche crescenti, la corsa agli acquisti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I biglietti per la finale dei Mondiali costano fino a 2,3 milioni di dollari l’uno, sul sito della Fifa; Ecco il Derby: la vendita dei biglietti parte il 23 aprile alle 16:00; SASSUOLO-MILAN: dal 24/4 prelazione abbonati, dal 27/4 parte la vendita libera; Cesena - Sampdoria | Prosegue la prevendita dei biglietti - Cesena FC. Biglietti fino a 2 milioni per la finale dei Mondiali 2026: la FIFA festeggia, ha commissioni al 30%In vista della finale dei Mondiali 2026, a prescindere dalle Nazionali che la giocheranno, sul sito ufficiale della FIFA si possono acquistare i biglietti ... fanpage.it Da 11mila fino a 2,2 milioni di dollari: Fifa, bufera per i prezzi dei biglietti per la finale MondialeCifre da capogiro per assistere all’atto conclusivo della Coppa del Mondo. Sul portale ufficiale di rivendita della FIFA compaiono infatti biglietti. tuttomercatoweb.com Oggi il Parco Giardino Sigurtà è visitabile solo con biglietto a data fissa acquistato online! Disponibilità limitate, fino a esaurimento I biglietti sono disponibili esclusivamente su: https://ticket.sigurta.it/biglietti-data-fissa Con soli 2€ puoi modificare la facebook