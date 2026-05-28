Le autorità di New York e New Jersey hanno annunciato un’indagine sulle modalità di vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio. Le due regioni accusano la Fifa di aver imposto prezzi elevatissimi ai tifosi, rendendo difficile l’acquisto di biglietti a costi accessibili. L’indagine mira a verificare eventuali pratiche commerciali scorrette legate alla vendita dei biglietti ufficiali.

Gli Stati americani di New York e New Jersey hanno annunciato l’avvio di un’indagine sulle pratiche di vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio, accusando la Fifa di aver imposto ai tifosi prezzi “impossibilmente alti”. I procuratori generali dei due Stati intendono verificare se l’organizzazione abbia fatto ricorso a pratiche ingannevoli, tra cui presunta scarsità artificiale dei posti e sistemi di prezzo dinamico che fanno aumentare il costo dei biglietti in base alla domanda. "La Fifa ha trasformato l’acquisto di un biglietto per il Mondiale in un percorso a ostacoli fatto di confusione, finta scarsità e prezzi impossibili", ha dichiarato la procuratrice generale del New Jersey Jennifer Davenport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MONDIALI. Prezzi dei biglietti saliti alle stelle, scatta un’indagine contro la Fifa

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