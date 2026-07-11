La prima edizione di «La pasta del Lazio: tradizione, filiera e identità della cucina romana» si è svolta al Pio Sodalizio dei Piceni, con grande partecipazione di pubblico. L’evento, sostenuto dalla Regione Lazio e dall’Arsial, è stato organizzato dall’Aeper e dall’Accademia della Pasta, con il patrocinio di Roma Capitale e Confesercenti. Un appello alle istituzioni è stato rivolto per promuovere la formazione e migliorare la qualità della produzione di pasta locale.

Grande partecipazione di pubblico al Pio Sodalizio dei Piceni per la prima edizione di «La pasta del Lazio: tradizione, filiera e identità della cucina romana», iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio e dell’Arsial e organizzata dall’Aeper e dall’Accademia della Pasta, con il patrocinio di Roma Capitale e della Confesercenti. L’evento ha messo al centro la pasta laziale, le sue materie prime e il valore della sua filiera. Un importante momento di incontro e confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni, con gli interventi di Sabrina Alfonsi assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Mariano... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Roma.corriere.it - La festa della pasta nel Lazio, l'appello alle istituzioni: «Promuovere la formazione per migliorare la qualità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unibg e Confcooperative rinnovano la loro parterniship consolidata nel tempo: “Per promuovere la formazione e la ricerca”Unibg e Confcooperative hanno firmato un nuovo accordo volto a rafforzare la collaborazione già avviata negli anni passati.

Il festival della pasta nel Lazio, dalla filiera alle tavole dei grandi ristoranti e delle case dei cittadini della regioneSi svolge nel Lazio un festival dedicato alla pasta, che coinvolge l'intera filiera, dai produttori alle tavole dei ristoranti e delle abitazioni.

Argomenti più discussi: La Pasta del Lazio: chef, produttori e tradizione romana il 9 luglio; Dalla carbonara alla cacio e pepe, a Roma nasce l'Accademia della Pasta: Patrimonio del Lazio; Le sagre di luglio nel Lazio; Sagre nel Lazio luglio 2026, arriva una grande estate.

La festa della pasta nel Lazio, l'appello alle istituzioni: Promuovere la formazione per migliorare la qualitàL'appuntamento al Pio Sodalizio dei Piceni, con il patrocinio della Regione Lazio e del Campidoglio. L'Accademia della Pasta ha nominato gli ambasciatori e i maestri. La partecipazione dei ristoratori ... roma.corriere.it