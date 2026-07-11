La festa della pasta nel Lazio l' appello alle istituzioni | Promuovere la formazione per migliorare la qualità

Da roma.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione di «La pasta del Lazio: tradizione, filiera e identità della cucina romana» si è svolta al Pio Sodalizio dei Piceni, con grande partecipazione di pubblico. L’evento, sostenuto dalla Regione Lazio e dall’Arsial, è stato organizzato dall’Aeper e dall’Accademia della Pasta, con il patrocinio di Roma Capitale e Confesercenti. Un appello alle istituzioni è stato rivolto per promuovere la formazione e migliorare la qualità della produzione di pasta locale.

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Grande partecipazione di pubblico al Pio Sodalizio dei Piceni per la prima edizione di «La pasta del Lazio: tradizione, filiera e identità della cucina romana», iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio e dell’Arsial e organizzata dall’Aeper e dall’Accademia della Pasta, con il patrocinio di Roma Capitale e della Confesercenti. L’evento ha messo al centro la pasta laziale, le sue materie prime e il valore della sua filiera. Un importante momento di incontro e confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni, con gli interventi di Sabrina Alfonsi assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Mariano... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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