Unibg e Confcooperative rinnovano la loro parterniship consolidata nel tempo | Per promuovere la formazione e la ricerca
Unibg e Confcooperative hanno firmato un nuovo accordo volto a rafforzare la collaborazione già avviata negli anni passati. La partnership si concentra sulla promozione di attività di formazione e ricerca, con l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi nel settore. La firma dell’accordo è avvenuta recentemente, segnando un passo importante per entrambe le parti. La collaborazione prevede iniziative congiunte che coinvolgono studenti, ricercatori e imprenditori locali, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.
Bergamo. Al via il rinnovo dell’accordo tra l’ Università degli studi di Bergamo e Confcooperative. Al centro di questa intesa c’è l’attività scientifica, il supporto alla didattica, oltre a consulenza e sperimentazioni di reciproco interesse, con particolare attenzione al collegamento tra mondo accademico e mercato del lavoro. “C’è una storia lunga dietro a questo accordo: intorno al 2017 abbiamo cominciato a fare un accordo tra Confcooperative e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, un dipartimento che si collega chiaramente al mondo delle Cooperative.- dichiara Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo -. Poi quando la Professoressa Bani è diventata protettrice nel 2022 (ma l’accordo l’abbiamo firmato nel 2023) abbiamo fatto una serie di ragionamenti, che ci ha portarti a dirci di andare oltre il Dipartimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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