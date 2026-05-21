Unibg e Confcooperative rinnovano la loro parterniship consolidata nel tempo | Per promuovere la formazione e la ricerca

Unibg e Confcooperative hanno firmato un nuovo accordo volto a rafforzare la collaborazione già avviata negli anni passati. La partnership si concentra sulla promozione di attività di formazione e ricerca, con l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi nel settore. La firma dell’accordo è avvenuta recentemente, segnando un passo importante per entrambe le parti. La collaborazione prevede iniziative congiunte che coinvolgono studenti, ricercatori e imprenditori locali, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui