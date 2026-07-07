Il festival della pasta nel Lazio dalla filiera alle tavole dei grandi ristoranti e delle case dei cittadini della regione

Da roma.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si svolge nel Lazio un festival dedicato alla pasta, che coinvolge l'intera filiera, dai produttori alle tavole dei ristoranti e delle abitazioni. La cucina locale, nota per i suoi primi piatti tradizionali, si basa su ingredienti e tecniche che riflettono il patrimonio rurale della regione. L’evento mette in evidenza l’importanza della filiera agricola regionale e delle produzioni locali nel panorama enogastronomico laziale.

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La cucina laziale rappresenta uno dei patrimoni enogastronomici più riconoscibili d’Italia, con particolare riferimento alla pasta e ai primi piatti tradizionali, espressione diretta del territorio, della storia rurale e della filiera agricola regionale. Questi gli auspici con cui giovedì 9 luglio – presso il Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza San Salvatore in Lauro - si svolgerà dalle 15 alle 22 l’evento «La pasta del Lazio: tradizione, filiera e identità della cucina romana». L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio e dell’Arsial, è organizzata dall’Aeper in collaborazione con l’Accademia della Cultura Enogastronomica e l’Accademia della Pasta, patrocinata da Roma Capitale, dall’assessorato capitolino all’Agricoltura, dalla Confesercenti e dalla Fiepet-Confesercenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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