La festa degli ospiti del Papa all’ombra degli alberi del Borgo Laudato si'

Da vaticannews.va 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 13 del 11 luglio, i giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo si sono riempiti di applausi durante una festa per gli ospiti del Papa. Il frinire delle cicale e il rumore dell’acqua della fontana hanno accompagnato il momento, mentre la scena si è animata con il calore estivo. La cerimonia si è svolta sotto gli alberi del Borgo Laudato si’.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il frinire assordante delle cicale, lo scroscio dell’acqua che sgorga da una fontana. Alle ore 13 in punto i suoni estivi dei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, in questo caldo sabato 11 luglio, si rompono per lasciare la scena ad un fragoroso applauso. È arrivata l’automobile di Leone XIV che oggi pranza insieme a circa 200 persone in situazione di vulnerabilità, provenienti dalla Diocesi di Roma. Questa è la loro accoglienza al “padrone di casa”. Intonano un coro di benvenuto dedicato a “Papa Leone, Papa Leone!”. Accanto al Padiglione del Riposo, tra il Borgo Laudato si’ e Villa Barberini, sotto un lungo viale di querce, è stata allestita una lunga tavolata. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Papa.

la festa degli ospiti del papa all8217ombra degli alberi del borgo laudato si
© Vaticannews.va - La festa degli ospiti del Papa all’ombra degli alberi del Borgo Laudato si'
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Borgo Laudato si', il Papa l'11 luglio a pranzo con 200 poveri della Diocesi di Roma

Leggi anche: Per i più piccoli: letture all'ombra degli alberi prima delle vacanze estive

Argomenti più discussi: Borgo Laudato si’, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di Dio; Sabato al Borgo Laudato si’ nelle Ville Pontificie - Duecento poveri della diocesi di Roma a pranzo con Papa Leone XIV; A pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato si'; Sabato 200 poveri a pranzo con Leone XIV a Castel Gandolfo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web