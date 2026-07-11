La festa degli ospiti del Papa all’ombra degli alberi del Borgo Laudato si'
Alle 13 del 11 luglio, i giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo si sono riempiti di applausi durante una festa per gli ospiti del Papa. Il frinire delle cicale e il rumore dell’acqua della fontana hanno accompagnato il momento, mentre la scena si è animata con il calore estivo. La cerimonia si è svolta sotto gli alberi del Borgo Laudato si’.
Il frinire assordante delle cicale, lo scroscio dell’acqua che sgorga da una fontana. Alle ore 13 in punto i suoni estivi dei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, in questo caldo sabato 11 luglio, si rompono per lasciare la scena ad un fragoroso applauso. È arrivata l’automobile di Leone XIV che oggi pranza insieme a circa 200 persone in situazione di vulnerabilità, provenienti dalla Diocesi di Roma. Questa è la loro accoglienza al “padrone di casa”. Intonano un coro di benvenuto dedicato a “Papa Leone, Papa Leone!”. Accanto al Padiglione del Riposo, tra il Borgo Laudato si’ e Villa Barberini, sotto un lungo viale di querce, è stata allestita una lunga tavolata. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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