La festa degli ospiti del Papa all’ombra degli alberi del Borgo Laudato si'

Notizia in breve

Alle 13 del 11 luglio, i giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo si sono riempiti di applausi durante una festa per gli ospiti del Papa. Il frinire delle cicale e il rumore dell’acqua della fontana hanno accompagnato il momento, mentre la scena si è animata con il calore estivo. La cerimonia si è svolta sotto gli alberi del Borgo Laudato si’.