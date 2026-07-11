La Juventus ha acquistato Ismael Konaté, dopo averlo eliminato in Coppa Italia lo scorso anno. Il giocatore passa alla seconda squadra bianconera, che prosegue nel rafforzamento del reparto offensivo. Konaté, quindi, si unisce alla rosa della società, che punta su giovani talenti per il futuro. L’operazione conferma l’interesse del club nel settore giovanile e nelle promesse emergenti.

Dopo averla eliminata in Coppa Italia lo scorso anno, ora Ismael Konaté è stato acquisto dalla Juventus. Chi è. Nuovo innesto di prospettiva per la seconda squadra della Juventus, che continua a muoversi con decisione per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Secondo quanto svelato da , la dirigenza bianconera ha definito l’arrivo di Ismael Konate, destinato ad aggregarsi immediatamente alla formazione Next Gen. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo nel reparto avanzato dopo il recente tesseramento di Okolo. Una mossa che conferma la precisa strategia del direttore sportivo Claudio Chiellini, intenzionato a regalare all’allenatore mister Brambilla un parco attaccanti competitivo, completo e ricco di varianti tattiche per affrontare al meglio la nuova stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La eliminò in Coppa Italia lo scorso anno, ora diventa bianconero: la Juventus acquista Ismael Konaté. Ecco chi è

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