WWE | LFG si rinnova il nuovo format annunciato da Shawn Michaels

La WWE ha annunciato il ritorno di LFG per la terza stagione, con un formato completamente rinnovato. Lo show, condotto da Shawn Michaels, presenta una struttura diversa rispetto alle stagioni precedenti. La novità è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che ha anticipato il nuovo concept dello spettacolo. Nessun dettaglio sulla data di messa in onda o sui contenuti specifici è stato ancora divulgato.

WWE LFG è tornato per la terza stagione, ma questa volta lo show si presenta in una veste completamente diversa. Durante il segmento di apertura della premiere del 26 aprile, Shawn Michaels ha rivelato che la WWE ha deciso di rivoluzionare totalmente il format. Sono stati eliminati sia il sistema a squadre che quello a punti utilizzati nelle prime due stagioni, segnando il cambiamento più importante nella storia del programma. Al posto della classica competizione con un vincitore finale, l’attenzione si sposta ora sulla preparazione dei talenti per NXT. I partecipanti non competono più per ottenere un unico contratto NXT alla fine della stagione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: LFG si rinnova, il nuovo format annunciato da Shawn Michaels Notizie correlate WWE: Shawn Michaels ridimensiona i dissapori del passato con The RockNegli anni ’90 si è spesso parlato di tensioni tra Shawn Michaels e The Rock, ma oggi la situazione appare molto diversa. WWE: Trick Williams parla di Shawn Michaels, Triple H e del momento virale con Randy OrtonDurante la sua ascesa in WWE, Trick Williams ha avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida di due delle figure più influenti della compagnia:...