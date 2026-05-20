AEW | MJF rivela la sua preferenza tra Bret Hart e Shawn Michaels

Il wrestler e attuale protagonista di AEW ha recentemente attirato l’attenzione annunciando pubblicamente la sua preferenza tra due leggende del passato del wrestling. Durante un’intervista o un discorso pubblico, ha espresso un giudizio deciso su Bret Hart, senza risparmiare parole dure. La sua posizione ha suscitato commenti tra gli appassionati e i media, ampliando così il suo raggio di influenza anche fuori dal ring. La dichiarazione ha creato un certo clamore tra i fan e gli addetti ai lavori.

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Il pilastro della AEW MJF è tornato a far parlare di sé in ambito extra wrestling, stavolta con delle dichiarazioni molto pungenti verso Bret Hart. Il WWE Hall of Famer era apparso agli inizi di AEW Dynamite per presentare il titolo della federazione, poi vinto da Chris Jericho, e più in generale non ha mai fatto mistero di non avere più filtri quando esprime le sue opinioni. Parlando all’ Ariel Helwani Show, MJF non ha a sua volta avuto filtri parlando dell’Excellence of Execution. La discussione è nata quando l’ex campione mondiale ha citato il suo promo fatto proprio su Bret Hart durante il primo Double or Nothing, prima di chiarire che non crede ci siano reali problemi tra loro due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: MJF rivela la sua preferenza tra Bret Hart e Shawn Michaels ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video is a scumbag! Sullo stesso argomento Shawn Michaels risponde a Bret Hart: “Non voglio diventare un vecchio veterano rompiscatole”HBK rompe il silenzio dopo mesi di polemiche sulle dichiarazioni di Bret Hart riguardo a un presunto rapporto sessuale con Vince McMahon La smentita... Chris Jericho: “Vince Mcmahon impedì una storyline tra me Shawn Michaels e la Wyatt Family”.Chris Jericho ha appena rivelato un incredibile retroscena, che aggiunge un nuovo elemento al modo in cui venivano gestite le decisioni creative...