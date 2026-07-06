Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, riguardo all'espulsione dell’attaccante statunitense Folarin Balogun. La squalifica inflitta al giocatore è stata successivamente sospesa.

AGI - Donald Trump ha confermato di aver discusso con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dell'espulsione dell'attaccante USA Folarin Balogun, a cui poi è stata "congelata" la squalifica. "Sì l'ho fatto", ha affermato il presidente americano parlando nello Studio Ovale, "non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati". " L'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato ", ha aggiunto Trump alludendo al fischietto brasiliano Claus, "ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere". "Penso che se non avesse potuto giocare sarebbe stato un grosso errore, vogliamo schierare i migliori come anche il Belgio", ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - "Sì l'ho fatto". Trump ha confermato di aver discusso con Infantino sul caso Balogun

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