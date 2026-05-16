Centrosinistra Manfredi | Io federatore? Il mio lavoro è sul territorio come sindaco e presidente Anci

Il sindaco di Napoli, anche presidente dell’Anci, ha spiegato che il suo ruolo principale consiste nel lavorare sul territorio e rappresentare le esigenze delle comunità locali. Ha sottolineato che il suo impegno si concentra nel dialogo con altri sindaci a livello nazionale, con l’obiettivo di trasmettere i bisogni dei cittadini e rendere la politica più vicina alla realtà quotidiana delle persone. La sua attività si concentra quindi sulla connessione tra amministrazioni locali e istituzioni centrali.

“Sono il sindaco di Napoli e il presidente dell’Anci. Il mio lavoro è nel mio territorio e insieme ai sindaci a livello nazionale per portare semplicemente il messaggio delle comunità e fare in modo che la politica sia più vicina alle comunità locali ai bisogni dei cittadini”. Lo afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell’evento ‘Costruire comunità’, organizzato dal deputato dem Paolo Ciani. “Il vero tema oggi é prendersi cura delle persone. Quindi curare i bisogni fondamentali: la casa, il lavoro, la salute, oggi è la vera sfida che noi abbiamo nelle città, sia nelle grandi aree metropolitane che nei piccoli comuni. Da un lato – conclude Manfredi – i grandi temi dell’economia, dei bisogni quotidiani delle persone, dall’altro i grandi temi delle riforme e dei diritti civili, che devono andare di pari passo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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