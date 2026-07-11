Plaude all’ingresso di Viareggio nella top ten delle destinazioni turistiche, ma è deluso per la perdita di due posizioni da parte di Forte dei Marmi. È la classica medaglia a due facce quella che meglio di tutte descrive le sensazioni di Paolo Corchia, presidente di Federalberghi Forte dei Marmi nonché vicepresidente nazionale, di fronte alla classifica stilata dalla società Jfc dopo un’apposita indagine. A Viareggio esultano. "E fanno bene. La città è cresciuta grazie agli investimenti importanti fatti in questi ultimi anni. Il merito principale è avere il più bell’albergo della Versilia e della costa toscana quale il Principe di Piemonte: difficile trovare una struttura così, anche come dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La delusione di Paolo Corchia: "Forte meritava molto di più anche per il suo paesaggio"

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