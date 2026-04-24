Due scosse di terremoto al largo di Messina la più forte di magnitudo 3,3 | Molto forte durata un attimo

Due scosse di terremoto si sono verificate al largo di Messina, con la più forte di magnitudo 3,3. La prima scossa, descritta come molto forte, è durata un attimo ed è stata avvertita dalla popolazione. Il sisma si è verificato in mare, davanti a Sant'Agata di Militello, senza segnalazioni di danni o conseguenze significative. Nessuna altra informazione sulla situazione attuale o eventuali interventi delle autorità.

Doppia scossa di terremoto in provincia di Messina il 24 aprile. L’evento principale, di magnitudo 3.3, è stato registrato dall’Ingv alle ore 14:49. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una distanza di circa 10 km dalla costa di Sant’Agata di Militello, con un ipocentro molto superficiale situato a 5.7 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle ore 15:03, la Sala Sismica di Roma ha rilevato una seconda scossa nella medesima area, di magnitudo 2.3, con ipocentro a 6 km di profondità. Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: "Molto forte, durata un attimo" Forte scossa di terremoto registrata nella Locride, la magnitudo è pari a 5.1 Notizie correlate Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gargnano, due scosse di terremoto nel primo pomeriggio; Terremoto, due scosse in poche ore in Friuli; Campi Flegrei, 94 terremoti e 2 sciami sismici: il bollettino INGV dopo le scosse di Md 3.3 e 3.4; Due scosse di terremoto al largo della costa di Creta, nessuna vittima. Due scosse di terremoto al largo della costa di Creta, nessuna vittimaIl primo sisma è stato rilevato alle 6:18 ora locale a una profondità di 12 chilometri. La seconda di magnitudo 5 (ANSA) ... ansa.it Terremoto al largo di Acquedolci: due scosse ravvicinate nel pomeriggioDue scosse di terremoto sono state registrate nel pomeriggio di oggi al largo della costa nord-orientale della Sicilia, al largo ... 98zero.com Kyalami GP. Un Gran Premio che scosse tutto il mondo della Formula Uno. Una gara tragica, impossibile da dimenticare. Tutto accade al 22esimo giro quando la Shadow di Renzo Zorzi si ferma a bordo strada iniziando a prendere fuoco. Due commissari, in facebook