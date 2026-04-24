Due scosse di terremoto al largo di Messina la più forte di magnitudo 3,3 | Molto forte durata un attimo

Da virgilio.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto si sono verificate al largo di Messina, con la più forte di magnitudo 3,3. La prima scossa, descritta come molto forte, è durata un attimo ed è stata avvertita dalla popolazione. Il sisma si è verificato in mare, davanti a Sant'Agata di Militello, senza segnalazioni di danni o conseguenze significative. Nessuna altra informazione sulla situazione attuale o eventuali interventi delle autorità.

Doppia scossa di terremoto in provincia di Messina il 24 aprile. L’evento principale, di magnitudo 3.3, è stato registrato dall’Ingv alle ore 14:49. L’epicentro è stato localizzato in mare, a una distanza di circa 10 km dalla costa di Sant’Agata di Militello, con un ipocentro molto superficiale situato a 5.7 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle ore 15:03, la Sala Sismica di Roma ha rilevato una seconda scossa nella medesima area, di magnitudo 2.3, con ipocentro a 6 km di profondità. Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: "Molto forte, durata un attimo"

Forte scossa di terremoto registrata nella Locride, la magnitudo è pari a 5.1

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