la crisi della politica inglese farage contro la maschera

Notizia in breve

Durante un'elezione suppletiva a Clacton, Essex, si sono verificati scontri tra figure politiche e attivisti. Un esponente di spicco ha rimosso una maschera indossata da un avversario, provocando un'accesa discussione sul luogo. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre i partecipanti si sono fronteggiati tra insulti e tentativi di allontanamento. La tensione si è protratta per diversi minuti, lasciando un'immagine di caos e confusione.