La crisi della politica inglese Farage contro la maschera
Durante un'elezione suppletiva a Clacton, Essex, si sono verificati scontri tra figure politiche e attivisti. Un esponente di spicco ha rimosso una maschera indossata da un avversario, provocando un'accesa discussione sul luogo. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre i partecipanti si sono fronteggiati tra insulti e tentativi di allontanamento. La tensione si è protratta per diversi minuti, lasciando un'immagine di caos e confusione.
Non finirà forse con un duello finale a colpi di spade laser, certo è che l'elezione suppletiva di Clacton, Essex, rischia di spedire definitivamente la politica inglese in un'altra galassia, lontana lontana dai tradizionali canoni della lotta politica, vicina vicina ai contorni di una commedia farsesca. Dopo che tutti i principali partiti politici hanno deciso di non presentare un loro candidato per contendere il seggio a Farage, il principale oppositore del leader di Reform Uk sarà Count Binface (Conte Faccia da bidone): costume total black che ricorda Lord Vader di Star Wars, lungo mantello argentato, un casco a forma di bidone dell'immondizia a coprirgli la testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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