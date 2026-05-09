Tra chi sostiene che l’opera lirica non è più al passo coi tempi e chi al contrario la professa sempiterna e veritiera, sta sempre chi cerca di trovare la quadra, non di rado inciampando nelle invettive dei melomani che inveiscono contro ‘ certe regie moderne ’. Ma per la potenza delle argomentazioni questa volta Valentina Carrasco, che cura la regia del verdiano ’ Un ballo in maschera ’, in scena dal 12 maggio con quattro repliche al Teatro del Maggio, sembra davvero aver fatto centro. Il popolarissimo titolo, che nel cartellone dell’88° Festival si colloca tra l’acclamata ’The Death of Klinghoffer’ e ’Giulio Cesare in Egitto’ di Handel, condividendone il nodo della rappresentazione del potere, ha suscitato molta curiosità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se Verdi racconta Kennedy. Al Maggio ’Un ballo in maschera’. In scena la demagogia della politica

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

88° Maggio Musicale: debutta «Un ballo in maschera» di VerdiFIRENZE – L’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino da martedì 12 a domenica 24 maggio 2026 (5 recite in tutto) riporta a Firenze dopo molti anni...

Leggi anche: Il volto, la scena, la maschera: Patrizia Aversa in mostra al Verdi