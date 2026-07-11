la crisi della benzina fa paura alla russia

La crisi del mercato del petrolio ha causato un calo dei prezzi del carburante, portando a una riduzione delle entrate fiscali per il governo russo. Le riserve valutarie si sono assottigliate e le esportazioni di petrolio sono diminuite del 15% rispetto all’anno scorso. Le raffinerie nazionali hanno ridotto la produzione e le scorte di benzina sono in calo. Il rublo ha perso valore, mentre le importazioni di carburante sono aumentate.

Uno dei Golia dei nostri tempi, la Russia di Vladimir Putin, sembra aver trovato un Davide in grado di fermarlo, l’Ucraina. La caduta del colosso potrebbe passare per i distributori della benzina, dove da giorni i russi formano lunghe file perché le principali raffinerie del paese sono state colpite duramente dai droni fabbricati da Kiev facendo leva sulla propria intelligenza e anche sui mezzi forniti dall’occidente, in particolare dall’Unione europea (occidente, ormai, è una nozione praticamente rinnegata dagli Stati Uniti di Donald Trump, convinti che la forza e non il diritto muovano il mondo). Non siamo davanti all’effetto di attacchi isolati i cui danni sono riparati in pochi giorni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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