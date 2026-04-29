Un nuovo sondaggio politico rivela che, di fronte alla crisi energetica, molti italiani preferirebbero riprendere gli acquisti di gas dalla Russia. La fiducia nella leadership attuale appare bassa, e ci sono dubbi sulla tenuta del campo largo. La questione energetica sembra influenzare le opinioni pubbliche, portando a una ripresa di discussioni sul ritorno ai rapporti con Mosca per affrontare le difficoltà del settore.

Poca fiducia in Giorgia Meloni, molti dubbi sulla leadership del campo largo e la volontà di tornare ad acquistare il gas dalla Russia per fronteggiare la crisi energetica. Sono questi gli scenari delineati dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Termometro politico. Uno degli elementi che emerge con più forza dal sondaggio riguarda la preoccupazione delle famiglie di fronte alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran. Così sempre più italiani si dicono favorevoli a un ritorno del gas acquistato dalla Russia, con la speranza che questo possa portare benefici in bolletta, mitigando gli aumenti di energia e gas. Sondaggi politici, gli italiani non si fidano di Meloni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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