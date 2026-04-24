In Italia, cresce la preoccupazione tra i cittadini riguardo alla disponibilità di carburante, con sei italiani su dieci che temono di non riuscire a trovare benzina. La paura principale riguarda anche l’aumento dei prezzi, che si combina con le tensioni in Medio Oriente e l’instabilità dei mercati energetici a livello globale. La situazione alimenta le tensioni tra gli italiani, sempre più preoccupati per i possibili effetti sulla vita quotidiana.

Roma, 24 aprile 2026 – Tra nuove tensioni in Medio Oriente e mercati energetici sempre più instabili, si moltiplicano le preoccupazioni anche in Italia. Ed Eumetra, osservatorio sui consumi italiani, ce le racconta. Il rischio di nuovi rincari su carburanti, bollette e beni di consumo riporta al centro il tema del costo della vita, già messo alla prova negli ultimi anni. In questo contesto, la questione energetica esce dai tavoli della politica e inizia a tradursi in scelte quotidiane per milioni di famiglie. E la reazione, tra timori concreti e adattamento, racconta molto più di una semplice emergenza: quasi la totalità degli italiani teme per i beni alimentari, segnale di una vulnerabilità diffusa che tocca il cuore della spesa quotidiana e ridisegna priorità e comportamenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, 6 italiani su 10 temono di non trovare benzina. Domina la paura dei rincari

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