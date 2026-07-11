la commissione europea ha raccomandato la revoca di 2 milioni di finanziamenti alla biennale

La Commissione europea ha raccomandato la revoca di due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia. La raccomandazione, non vincolante, è stata inviata all’Agenzia europea per l’istruzione e la cultura, che prenderà la decisione finale sulla questione.

La Commissione europea si è definitivamente espressa a favore della revoca di un finanziamento europeo da due milioni di euro alla Biennale di Venezia: l’ha fatto con una raccomandazione, quindi un atto non vincolante, all’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), cui spetterà la decisione finale. La vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen ha scritto che la decisione è stata presa dopo una valutazione delle risposte della Biennale sulla riapertura del padiglione russo. La Commissione europea aveva infatti avviato la procedura per la revoca dei fondi lo scorso aprile, poco dopo che il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco aveva annunciato che il padiglione della Russia avrebbe riaperto per l’edizione di quest’anno della Biennale d’arte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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