Mosca ' la revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell' anticultura'

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha commentato la decisione di revocare i finanziamenti alla Biennale, affermando che si tratta di una conseguenza negativa nel settore culturale. La dichiarazione arriva dopo che le autorità russe hanno deciso di interrompere il sostegno economico all’evento, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali di questa scelta. La questione ha attirato l’attenzione internazionale e generato reazioni nel mondo dell’arte.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la decisione della Commissione europea di revocare alla Biennale di Venezia un finanziamento di 2 milioni di euro in conseguenza dell'invito della Russia "una ricaduta nell'anticultura", che a suo giudizio si è riaccesa in Occidente negli ultimi anni. "Non si riprenderanno; diventeranno per sempre incivili. Questa è una ricaduta nell'anticultura che si è riaccesa in Occidente negli ultimi anni", ha detto Zakharova alla Tass.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mosca, 'la revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell'anticultura' Notizie correlate Russia alla Biennale di Venezia, ufficiale la revoca dei fondi UeLa Commissione europea ha ufficializzato la revoca della sovvenzione da 2 milioni di euro destinata alla Biennale di Venezia, che era in forse da... La Commissione Europea taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se questa consentirà alla Russia di partecipareLa Commissione Europea ha dichiarato che taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se gli organizzatori andranno avanti con il loro progetto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mosca, 'la revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell'anticultura'; Legale Usmanov, 'contatti Budapest-Mosca su revoca sanzioni Ue diplomazia ufficiale'; Pasqua ortodossa violata, accuse reciproche Kiev-Mosca. Peskov: Pochi chilometri di divergenze; In Russia le interruzioni di Internet si moltiplicano. Mosca, 'la revoca dei finanziamenti alla Biennale è una ricaduta nell'anticultura'La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la decisione della Commissione europea di revocare alla Biennale di Venezia un finanziamento di 2 milioni di euro in consegu ... ansa.it Legale Usmanov, 'contatti Budapest-Mosca su revoca sanzioni Ue diplomazia ufficiale'Qualsiasi richiesta al ministero degli Affari Esteri russo di sostenere la rimozione dalle liste delle sanzioni Ue di Alisher Usmanov e dei suoi familiari era una questione diplomatica ufficiale e ... ansa.it Ucraina, presidenza Ue: "Via libera a prestito da 90 miliardi e nuove sanzioni a Mosca" x.com Chi è Vladimir Solovyov: il “passato Usa”, i soldi di Putin, le ville in Italia Dagli Stati Uniti a Mosca, le vacanze nel nostro Paese: ritratto di un "inquisitore di Stato"... - facebook.com facebook