Le forze dell’ordine hanno smantellato una rete criminale accusata di aver messo a segno 33 truffe ai danni di anziani tra Roma e Milano. La centrale delle truffe si trovava a Napoli. Durante l’operazione sono state denunciate due persone. L’organizzazione era coinvolta anche in furti in abitazione e rapine, con un focus specifico sugli anziani. Le indagini hanno portato all’identificazione di alcuni componenti del gruppo e alla confisca di materiale utilizzato per le truffe.

Due persone sono state denunciate nel corso di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine contro un’organizzazione criminale dedita a truffe, furti in abitazione e rapine ai danni di anziani. L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano e con il supporto di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, ha portato alla scoperta di una centrale operativa a Napoli, dove una coppia di cittadini italiani avrebbe gestito le attività illecite. Il modus operandi: truffe e furti ai danni di anziani Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’articolata attività investigativa portata avanti dal Pool Anti Truffe della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - La centrale delle truffe agli anziani era a Napoli, 33 colpi messi a segno tra Roma e Milano: due denunce

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Truffe agli anziani, coppia denunciata a Napoli dopo indagini di Milano

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