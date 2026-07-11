Alberto Alessandri, candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Pesaro Urbino, si è presentato davanti a un pubblico di circa 140 persone in un evento ad Acqualagna. Tra gli spettatori, il governatore regionale, alcuni sindaci e consiglieri comunali. Alessandri ha dichiarato la volontà di rinnovare l’attenzione verso i territori, senza entrare in dettagli sulle strategie o proposte specifiche. La cerimonia si è svolta alla presenza di figure politiche regionali e locali, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Immaginate la scena: Alberto Alessandri, candidato dal centrodestra alla carica di prossimo presidente della Provincia di Pesaro Urbino, si trova sul palco di Acqualagna davanti ad un’assemblea di 140 persone, tra cui il governatore Francesco Acquaroli, una quindicina di sindaci di area e molti consiglieri comunali, pronti ad eleggerlo. Lui emozionato lo è davvero. Tanto che prima di continuare il proprio discorso, chiede di poter fare un selfie, immortalando sé e la platea di amministratori. Purtroppo verrà sabotato dalla mamma che chiamerà proprio in quel momento. A quel punto tra le risate sono ripresi i discorsi seri. Quella foto, rimasta un’intenzione, l’avrebbe voluta mostrare ai nipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica di Alessandri: "Pronto a riequilibrare l’attenzione per i territori"

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