Ascolto partecipazione e attenzione ai territori | a Modena arriva Nova-Parola all' Italia
Domenica 17 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 16, presso l’Hotel Raffaello di Modena, in Strada Cognento 5, si svolgerà l’appuntamento modenese di "Nova – Parola all’Italia", il grande percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Temi più discussi: Il Movimento 5 Stelle riorganizza il territorio, nuova guida provinciale. Si apre una nuova fase; Caserta. Arriva 'Nova', il percorso partecipativo per costruire il programma di governo progressista; Via al processo partecipativo del Movimento Cinque Stelle per costruire il programma di governo; Cremona candidata a Capitale Italiana della Cultura 2029: una giornata di ascolto e partecipazione.
Un’Italia che parte dalle persone, dalle loro idee e dai loro bisogni reali. È da qui che nasce NOVA · Parola all’Italia. Abbiamo avviato il più grande percorso di ascolto e partecipazione mai realizzato nel nostro Paese, per costruire insieme a tutti i cittadini e le c - Facebook facebook
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