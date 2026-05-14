Ascolto partecipazione e attenzione ai territori | a Modena arriva Nova-Parola all' Italia

Da modenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 16, presso l’Hotel Raffaello di Modena, in Strada Cognento 5, si svolgerà l’appuntamento modenese di "Nova – Parola all’Italia", il grande percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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