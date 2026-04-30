Forza Italia Minardo scrive agli iscritti | Spazio ai giovani e più attenzione ai territori

Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia ha inviato una lettera agli iscritti, sottolineando l’intenzione del partito di diventare più aperto e inclusivo. Tra i temi principali ci sono la possibilità di dare maggiore spazio ai giovani e di concentrarsi maggiormente sui territori locali. La comunicazione evidenzia l’impegno del partito nel rinnovarsi e nel rafforzare la presenza sul territorio.

"Un partito sempre più aperto, spazio ai giovani e maggiore attenzione ai territori". Sono questi alcuni dei punti centrali della lettera inviata dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, agli iscritti del partito. "Lavoreremo per rafforzare la nostra organizzazione in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dal Teatro Galli all’Anfiteatro Romano, Astolfi (Pd) scrive al neo ministro Mazzi: "Più merito e attenzione ai territori"Un auspicio che si accompagna però a un richiamo alle criticità del passato: “Ci auguriamo che il suo nuovo ruolo permetta di superare le criticità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicilia: Nino Minardo nominato Commissario Regionale di Forza Italia; Sicilia | Forza Italia: congresso annullato e partito commissariato. Nominato il deputato di Modica Minardo; Guerre incrociate tra forzisti; Minardo commissario di FI in Sicilia: gli auguri dal partito. Gennuso: Valore aggiunto per la crescita del partito. Minardo scrive agli iscritti: «Forza Italia cresce se cresce la Sicilia»«Lavoreremo per rafforzare la nostra organizzazione in tutta l’Isola per aprire sempre di più le nostre sedi sul territorio agli iscritti e presto ... gds.it Il Commissario Minardo scrive agli iscritti di Forza Italia: Lavoriamo insieme per crescereIl Commissario lancia un appello ai militanti azzurri: chiedo una cosa semplice ma decisiva: partecipazione. Il partito vive se siete protagonisti, se portate idee, energie, passione. blogsicilia.it Occhiuto: "non mi dimetto da Forza Italia, resto al fianco di Tajani” - facebook.com facebook C’era anche un emendamento di Forza Italia x.com