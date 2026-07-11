Oggi si svolge la tradizionale iniziativa di pulizia del fiume Bosso a Cagli, un evento che dura da 35 anni. Centinaia di volontari si sono radunati lungo le sue sponde, armati di sacchi e guanti, per rimuovere rifiuti e detriti dal corso d’acqua. La giornata è caratterizzata da un grande impegno collettivo, con gruppi che lavorano insieme per liberare il fiume dall’immondizia.

Oggi ci sarà l’iniziativa Pulizia del Fiume Bosso, evento che si tiene da trentacinque anni ed è uno dei fiori all’occhiello del mondo del volontariato per l’ambiente. Anche quest’anno il Bosso nel comune di Cagli sarà protagonista di questa bella iniziativa, un appuntamento che richiama decine di cittadini accomunati dal desiderio di prendersi cura di uno dei luoghi simbolo del territorio. L’evento è nato grazie all’impegno di un gruppo di volontari della frazione di Secchiano di Cagli insieme ad associazioni di pesca sportiva no-kill, ed è diventato nel tempo una delle più importanti manifestazioni dedicate alla tutela dei corsi d’acqua della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica dei volontari per la natura: tutti insieme e appassionatamente per pulire il fiume Bosso a Cagli

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