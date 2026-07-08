L’allenatore è arrivato in città ieri, due settimane dopo aver firmato un contratto biennale con il Pisa. Durante la sua prima visita ufficiale, ha rivolto un messaggio diretto alla squadra, invitando a vincere tutti insieme. La sua presenza si inserisce in un momento di avvio della nuova stagione, con l’obiettivo di consolidare il gruppo e prepararsi alle sfide future.

di Lorenzo Vero "Si vince tutti insieme!". Un messaggio chiaro, il primo che ha voluto mandare Paolo Bianco. L’allenatore, a due settimane dall’ufficialità della firma con il Pisa sul proprio contratto dalla durata biennale (con opzione di rinnovo per il terzo anno), nella giornata di ieri è giunto per la prima volta in città. Il tecnico, assieme al suo staff, nel primo pomeriggio è giunto al centro Rehab & Sport in zona Darsena, già utilizzato dal club nerazzurro la scorsa estate, per le prime visite mediche. Già con il kit nerazzurro addosso, al termine dei test Bianco ha rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa. Oltre alla gioia e all’emozione della nuova avventura, l’intento che ha voluto far trasparire è chiaro: ogni ingranaggio è funzionale e fondamentale per far andare l’organismo Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Mister Bianco suona la carica: "Forza Pisa, si vince tutti insieme"

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Lucie Bernardoni, Norbert Tarayre... sur les épreuves | FORT BOYARD FRANCE 2025 E05

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