A 90 anni, Julie Andrews ha registrato un videomessaggio registrato per il World Parkinson Congress, evento internazionale dedicato alla ricerca sul Parkinson che si è svolto a Phoenix, in Arizona, il 24 maggio 2026. L’attrice britannica, indimenticabile protagonista di Mary Poppins e The Sound of Music (Tutti insieme appassionatamente), ha voluto sostenere la raccolta fondi e sensibilizzare il pubblico su una malattia che, come ha raccontato lei stessa, conosce da vicino. « So bene quanto possa essere devastante », ha dichiarato nel video diffuso online dall’organizzazione. Julie Andrews, da bambina prodigio a leggenda vivente (da proteggere). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice britannica, 90 anni, di "Mary Poppins" e "Tutti insieme appassionatamente" ha registrato un videomessaggio per il "World Parkinson Congress"

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Julie Andrews a 90 anni rompe il silenzio sul Parkinson: So quanto può distruggere una vita

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Parkinson, a 90 anni Julie Andrews (per tutti Mary Poppins) torna in video e lancia un messaggio per la prevenzione della malattiaA 90 anni, Julie Andrews, nota per il ruolo di Mary Poppins, ha pubblicato un video durante il settimo World Parkinson’s Congress.

Julie Andrews torna a mostrarsi dopo anni, la star di Mary Poppins sul Parkinson: “È devastante”Julie Andrews, 90 anni, si è mostrata pubblicamente dopo anni di assenza, parlando della sua diagnosi di Parkinson.

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L'attrice britannica ha registrato un video in occasione del settimo World Parkinson’s Congress, ribadendo l'urgenza di trovare una cura per questa terribile malattia x.com

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