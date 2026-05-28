L’attrice britannica 90 anni di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente ha registrato un videomessaggio per il World Parkinson Congress

Da iodonna.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 90 anni, Julie Andrews ha registrato un videomessaggio registrato per il World Parkinson Congress, evento internazionale dedicato alla ricerca sul Parkinson che si è svolto a Phoenix, in Arizona, il 24 maggio 2026. L’attrice britannica, indimenticabile protagonista di Mary Poppins e The Sound of Music (Tutti insieme appassionatamente), ha voluto sostenere la raccolta fondi e sensibilizzare il pubblico su una malattia che, come ha raccontato lei stessa, conosce da vicino. « So bene quanto possa essere devastante », ha dichiarato nel video diffuso online dall’organizzazione. Julie Andrews, da bambina prodigio a leggenda vivente (da proteggere). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L’attrice britannica, 90 anni, di "Mary Poppins" e "Tutti insieme appassionatamente" ha registrato un videomessaggio per il "World Parkinson Congress"
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Julie Andrews a 90 anni rompe il silenzio sul Parkinson: So quanto può distruggere una vita

Video Julie Andrews a 90 anni rompe il silenzio sul Parkinson: So quanto può distruggere una vita

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