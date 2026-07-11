la campagna da tener viva confagricoltura assegna i premi

Durante la terza festa di Confagricoltura Lucca, tenutasi a Villa Badiola di San Pancrazio, sono stati consegnati i premi dedicati alle eccellenze agricole locali. La manifestazione ha celebrato i prodotti e le imprese che si distinguono nel settore, rafforzando l'importanza di mantenere viva l'attenzione sulla produzione agricola del territorio. L’evento ha coinvolto operatori e rappresentanti del settore, evidenziando il legame tra agricoltura e territorio.

La terza festa di Confagricoltura Lucca, che si è svolta a Villa Badiola di San Pancrazio, ha certificato il trionfo delle eccellenze a filo diretto con la nostra campagna. E’ nella splendida residenza che si sono dati appuntamento i vertici dell’associazione - quindi il presidente Guido Favilla e il direttore Matteo Binazzi - e i principali produttori di vino, olio, ortofrutta e florovivaismo del nostro territorio. Tra questi anche l’azienda Maffucci che ha intrapreso un importante progetto di solidarietà con l’obiettivo di sostenere l’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma infantile. Nell’occasione sono state anche premiate le scuole superiori che hanno conquistato il podio del concorso lanciato da Confagricoltura Lucca sulla “Sensibilizzazione alla Conoscenza della Campagna Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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