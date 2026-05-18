Questa mattinaItalia Vivaha lanciato, nelle stazioni di Roma e Milano, la campagna per il2×1000. L’iniziativa del partito diMatteo Renziironizza sui risultati raggiunti dal governo Meloni, ispirandosi nella forma e nell’estetica allaretorica del Ventenniofascista. Nei manifesti affissi nei due scali ferroviari è infatti possibile leggere slogan quali “Qvando c’era lei si pagavano più tasse“,“Qvando c’era lei i treni arrivavano in ritardo“, “Qvando c’era lei i giovani scappavano dall’Italia“, “Qvando c’era lei l’Italia era meno sicura“. I messaggi denuncianol’aumento dalla pressione fiscale, la fuga dei cervelli,il malfunzionamento della rete ferroviariae l’impennata dell’inflazione, tutti quelli che, a giudizio di Italia viva, rappresentano i principali fallimenti dell’attuale esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia Viva lancia la campagna per il 2×1000 e ironizza su Meloni in stile Ventennio: “Qvando c’era lei”

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