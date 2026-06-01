Nel mirino della Michelin i ristoranti da tener d' occhio

La guida Michelin ha aggiornato la sua selezione di ristoranti, evidenziando alcune variazioni nelle valutazioni. La pubblicazione ha portato alla luce modifiche nelle stelle assegnate, con alcuni locali che hanno ricevuto riconoscimenti o sono stati esclusi dalla lista. La revisione riguarda sia nuove aperture che cambiamenti nelle valutazioni esistenti. La guida continua a essere considerata un riferimento nel settore gastronomico, influenzando la reputazione dei ristoranti coinvolti.

Amata, odiata, incompresa, incomprensibile, la guida Michelin resta comunque il "benchmark" assoluto della gastronomia, lo strumento dal cui giudizio dipende spesso la (s)fortuna di un ristorante. Il giudizio universale è sempre quello di novembre, quando vengono svelate le nuove stelle, ma da qualche tempo la guida rossa ha introdotto online una sorta di aggiornamento mensile online, nel quale inserisce nuovi locali, che spesso sono quelli che, in autunno, entreranno nell'empireo. Ed ecco - più o meno a metà strada tra la revelation di fine 2025 e quella di fine 2026 - alcuni dei ristoranti lombardi "caldi" per i severi francesi. In attesa che, chissà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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