la caduta del socialista platner complica la sfida per strappare il senato a trump

Un allevatore di ostriche del Maine ha sfidato un senatore repubblicano in carica da cinque mandati, ma la candidatura si è conclusa con la sconfitta. La caduta di un candidato socialista ha complicato ulteriormente le possibilità di ottenere il controllo del Senato da parte di un avversario politico. La sfida si inserisce in un quadro di elezioni di medio termine, con il risultato che non ha modificato significativamente la composizione del Senato.

Può un allevatore di ostriche del Maine sconfiggere un senatore repubblicano in carica da cinque mandati? Titolava il New Yorker ormai dieci mesi fa. La risposta è no. Graham Platner (l’allevatore di ostriche), due giorni fa, ha annunciato il ritiro dalla competizione con un video di undici minuti grondante risentimento e in cui nega ogni responsabilità. Come il Jake dei Blues Brother davanti all’ex fidanzata: «Ci fu un terremoto! Una tremenda inondazione! Un’invasione di cavallette!». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata probabilmente la serie di articoli con cui Politico lo ha accusato di aver abusato di Jenny Racicot, una sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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