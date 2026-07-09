Graham Platner ha sospeso la sua campagna per il Senato degli Stati Uniti 

Graham Platner ha interrotto la sua candidatura al Senato degli Stati Uniti dopo che nelle ultime settimane ha ricevuto pressioni politiche in relazione a accuse di violenza sessuale. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Platner, candidato democratico del Maine, non ha commentato pubblicamente le accuse o le ragioni della sospensione della campagna. La sua campagna elettorale è ora ufficialmente conclusa.

Da giorni il popolare candidato Democratico del Maine riceveva pressioni politiche per le accuse di violenza sessuale contro di lui Graham Platner, il candidato Democratico del Maine per il Senato degli Stati Uniti, ha sospeso la propria campagna dopo giorni di pressioni da parte del suo stesso partito, per via delle accuse di violenza sessuale nei suoi confronti. In un video diffuso su X, Platner ha definito le accuse nei suoi confronti «completamente false», e spiegato che la sua decisione non è un’ammissione di colpa, ma il risultato delle pressioni politiche. Platner non ha ancora formalmente ritirato la sua candidatura: ha detto che lo farà solo quando avrà la certezza che il partito sceglierà il suo sostituto attraverso un processo «trasparente e democratico». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Graham Platner suspends campaign operations in Senate race amid sexual assault allegations

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