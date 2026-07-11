I BTS porteranno a New York la loro esperienza immersiva BTS The City ARIRANG. Il gruppo ha annunciato che, dopo il successo delle precedenti edizioni a Seoul, Las Vegas, Busan e Londra, la mostra itinerante aprirà nella Grande Mela il 24 luglio e rimarrà aperta fino al 3 agosto, in concomitanza con il tour mondiale del supergruppo K-pop a supporto dell’album Arirang. Secondo il comunicato, «il progetto, che coinvolgerà l’intera città, trasformerà New York in un’estensione immersiva dell’esperienza del concerto, consentendo ai fan di vivere la musica, la narrazione e l’arte dei BTS ben oltre il palco». La BTS The City ARIRANG monopolizzerà anche New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La BTS The City ARIRANG experience approderà anche a New York, per la gioia degli ARMY

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BTS's THE CITY ARIRANG Experience at ARTE MUSEUM Las Vegas | Lo-Fi Music & Subtitles

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