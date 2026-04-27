L'album ARIRANG dei BTS si trova al quarto posto nella classifica Top 200 degli Stati Uniti il 26 aprile, mantenendo la posizione per la quinta settimana consecutiva. Il disco raggiunge questa posizione con 62 unità vendute o equivalenti. Questa performance conferma la presenza costante del gruppo coreano nelle prime posizioni della classifica americana, consolidando il suo successo nel mercato musicale statunitense.

? Cosa sapere L'album ARIRANG dei BTS occupa il quarto posto nella Top 200 USA il 26 aprile.. Il disco coreano mantiene la Top 10 per la quinta settimana consecutiva con 62.000 unità.. L’album ARIRANG dei BTS ha conquistato la quarta posizione nella classifica Top 200 degli Stati Uniti il 26 aprile, segnando la quinta settimana consecutiva di permanenza tra i dieci titoli più ascoltati. I dati raccolti da Luminate relativi alla settimana terminata il 23 aprile indicano che l’opera ha generato un totale di 62.000 unità di album equivalenti. Questo traguardo consolida un primato senza precedenti per la musica coreana sul mercato statunitense, poiché ARIRANG è diventato il primo disco di un artista proveniente dalla Corea a restare stabilmente nella Top 10 della classifica 200 per ben cinque settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS, traguardo storico negli USA: ARIRANG domina la Top 10

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