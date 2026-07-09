A Londra, Arirang ha celebrato i nuovi protagonisti del pop globale durante il concerto dei BTS 2.0, che si è tenuto nello stadio Tottenham Hotspur. Dopo il ritorno davanti al pubblico a Seoul, il gruppo ha mostrato la sua presenza anche nel cuore della capitale britannica, davanti a oltre sessantamila spettatori. È la prima notte del tour londinese, che segna la concretizzazione di un progetto ormai reale, non più solo promessa.

BTS 2.0 è reale. Non è più una formula, né una promessa affidata al linguaggio dei comunicati: è qualcosa che prende corpo sul palco, dopo il ritorno davanti al pubblico nel cuore di Seoul, a Gwanghwamun Square, e davanti alle oltre sessantamila persone che riempiono il Tottenham Hotspur Stadium nella prima notte londinese del tour. Panorama era lì, al Day 1, per raccontare il nuovo capitolo del gruppo che più di ogni altro ha trasformato il pop sudcoreano in un linguaggio globale, capace di attraversare generazioni, Paesi e immaginari culturali. Dentro Arirang, però, c’è un suono che pesa come la storia. È quello di “No. 29”, traccia costruita attorno alla memoria sonora della Campana del re Seongdeok, tesoro nazionale coreano numero 29, custodito al Gyeongju National Museum. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - BTS 2.0: a Londra Arirang incorona i re del pop globale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BTS - Body To Body (ARIRANG World Tour 2026 @ El Paso's Sun Bowl)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: BTS 2.0: inside Arirang, the show that brings Korea to the centre of global pop

I BTS in concerto a Londra: il maxi show dei re del K-POPI BTS hanno tenuto un concerto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, la prima delle due date previste nella capitale inglese.

Argomenti più discussi: Foto: Dentro il BTS WORLD TOUR ARIRANG allo Stadio Tottenham Hotspur di Londra; I BTS portano a Londra il loro progetto globale The City.

[TRAD ITA] 260708 TWEET DI @bts_bighit: [ #OggiBangtan] 260707 TOUR MONDIALE DEI BTS 'ARIRANG' A LONDRA #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_EUROPE #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LONDON Traduzi x.com

BTS 'ARIRANG' Tour in Madrid Megathread - Giorno 2 reddit

BTS 2.0: a Londra Arirang incorona i re del pop globaleAl Tottenham Hotspur Stadium i BTS trasformano il concerto in un’opera pop totale, dove tradizione coreana, show monumentale e fan di ogni generazione riscrivono le regole della musica mondiale ... panorama.it

I BTS in concerto a Londra: il maxi show dei re del K-popGrande show dei BTS al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La boy band coreana ... msn.com