la brigata di acampora torna in pista una pizza speciale per kimi antonelli

La brigata di Acampora torna in pista con una pizza speciale dedicata a Kimi Antonelli. Il Gran Premio d’Italia a Monza, già tutto esaurito, si arricchisce di un'iniziativa che unisce sport e inclusione. La proposta nasce da una telefonata tra Stefano Domenicali, CEO del circus mondiale, e Nico Acampora, fondatore di PizzAut. L’evento coinvolge il mondo delle corse e quello della ristorazione sociale.

Con il Gran Premio d’Italia a Monza già sold out, un’altra storia è pronta a conquistare il paddock, intrecciando sport e inclusione. Nasce tutto da una telefonata transoceanica tra Stefano Domenicali, CEO del circus mondiale, e Nico Acampora, fondatore di PizzAut. Nonostante un’agenda piena di impegni come è facile immaginare, il top manager ha voluto dedicare tempo e spazio a un progetto unico: la creazione di una pizza speciale dedicata a Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese che sta facendo sognare l’automobilismo italiano. A settembre, la brigata che guida i locali più famosi del Paese tornerà così all’Autodromo. Ormai, una tradizione consolidata, i ragazzi gestiranno la pizzeria ufficiale dell’evento sfornando specialità per piloti, meccanici e ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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