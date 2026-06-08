Sicurezza stradale Kimi Antonelli con la Polizia | Velocità solo in pista

Un pilota ha incontrato la Polizia di Stato in un video diffuso sui social, nel quale sottolinea che la velocità è consentita solo in pista. La campagna sulla sicurezza stradale prosegue con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani. Il messaggio si rivolge principalmente ai conducenti più giovani, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di circolazione. La Polizia ha promosso l’iniziativa attraverso i propri canali ufficiali.

Prosegue la campagna sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato. In un video diffuso sui canali social istituzionali, il pilota Kimi Antonelli invita soprattutto i più giovani a rispettare le regole della circolazione. «Se qualcuno vuole andare forte, lo faccia in pista, dove esistono circuiti per sfogarsi», afferma Antonelli, ricordando che l’eccesso di velocità sulle strade può mettere in pericolo non solo chi guida, ma anche tutti gli altri utenti. Il messaggio richiama inoltre l’importanza di rispettare limiti, precedenze e norme di sicurezza. Pechino punta a rafforzare i legami con Pyongyang. Poche ore fa, Xi Jinping è arrivato in Corea del Nord: si tratta della sua prima visita nel Paese da sette anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Sicurezza stradale, Kimi Antonelli con la polizia: Velocita' solo in pista

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