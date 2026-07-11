Koné incanta il Mondiale la Roma ne approfitta | prezzo salito oltre i 50 milioni

Manu Koné ha brillato nell'ultima partita del Mondiale, completando il 92% dei passaggi e vincendo il 100% dei contrasti. La Roma ha approfittato delle sue prestazioni, aumentando il valore di mercato oltre i 50 milioni di euro. I numeri dettagliati sono stati resi noti dopo la sua recente prestazione in Qatar. La società ha deciso di monitorare da vicino la situazione, valutando eventuali investimenti futuri.

Novantadue per cento di passaggi completati, cento per cento di contrasti vinti. Sono i numeri con cui Manu Koné ha chiuso l’ultima uscita della Francia al Mondiale, prestazioni che stanno progressivamente trasformando il centrocampista della Roma in uno dei protagonisti silenziosi ma decisivi della nazionale campione in carica, secondo la ricostruzione de Il Messaggero. Non segna, non è quello il suo mestiere, ma fa tutto il resto con una continuità che sta convincendo anche i più esigenti. Una Francia da 2,6 gol a partita, e Koné ne è il motore. I Bleus stanno rispettando in pieno i pronostici della vigilia, viaggiando a una media realizzativa di 2,6 gol a partita grazie ai colpi di Mbappé, Dembelé e Olise. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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