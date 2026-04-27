Calciomercato Inter la Roma fissa il prezzo per Koné | servono 45 milioni Ecco la strategia nerazzurra

La Roma ha fissato il prezzo di 45 milioni di euro per il centrocampista Manu Koné, ritenuto un obiettivo di mercato dell'Inter per la prossima stagione. L'Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, sta preparando le strategie per la finestra di mercato 202627, con l'intento di rinforzare il reparto centrale con un giocatore che possa portare fisicità e dinamicità. La squadra nerazzurra sta valutando diverse opzioni in vista dell'acquisto.

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