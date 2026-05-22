Inter-Koné | la Roma alza il prezzo a 50 milioni

La Roma ha comunicato di voler cedere Manu Koné, inserendolo nella lista dei giocatori in partenza per motivi di bilancio. Tuttavia, l’Inter si è trovata di fronte a un aumento del prezzo richiesto dai giallorossi, che ora chiedono 50 milioni di euro per il centrocampista francese. La trattativa tra le due squadre si presenta complessa a causa delle nuove pretese economiche della Roma, rendendo difficile il passaggio del giocatore all’Inter.

La Roma ha ufficialmente inserito Manu Koné nella lista dei partenti per motivi di bilancio, ma la strada che dovrebbe condurre il centrocampista francese all’ Inter si preannuncia in forte salita a causa delle rinnovate pretese economiche dei giallorossi. Come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza capitolina ha l’assoluta necessità di registrare una corposa plusvalenza entro la scadenza dell’esercizio finanziario, fissata per il prossimo 30 giugno. Sebbene il calciatore sia stato individuato come il sacrificato ideale per sistemare i conti societari, il club di proprietà dei Friedkin non ha intenzione di concedere sconti, modificando radicalmente le cifre di un affare che soltanto un anno fa sembrava ormai concluso prima del definitivo stop della proprietà americana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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