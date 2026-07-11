Un tweet velenoso ha riacceso le tensioni tra i membri del Partito Democratico, portando alla luce divisioni mai sopite. La polemica coinvolge le recenti accuse di spionaggio russo in Italia, ma all’interno del partito si discute anche di un messaggio che sembra ignorare gli arresti e le indagini in corso. La discussione si concentra sui rapporti con l’estero e sulla gestione delle crisi, alimentando ulteriori spaccature tra le fazioni.

Le macerie della politica estera dem tornano a fumare, e questa volta il detonatore è un tweet al vetriolo. A far saltare la fragile tregua interna al Campo largo e dintorni provvede Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che per l’occasione, declassata dal mirino dei suoi attacchi (almeno per il momento) Elly Schlein, sceglie di puntare su Goffredo Bettini, storico ideologo della sinistra romana e da sempre considerato l’eminenza grigia del Nazareno. Più che alla regina del Nazareno con il trono che fronde intestine e correnti sempre più scroscianti fanno vacillare, la ex Pd appena fuggita stavolta punta i suoi strali sul “consigliere” per antonomasia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Kiev? No, Nazareno. La guerra di Picierno al Pd e siluro su Bettini: ai Parioli non sanno degli arresti in Italia per spionaggio russo?

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