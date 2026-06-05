Picierno rompe con il Pd | addio al Nazareno per Renew Europe

Una deputata ha annunciato il suo passaggio da un partito di centro-sinistra a un gruppo europeo di orientamento liberale. La decisione arriva dopo che la segreteria del segretario del partito non ha risposto a una comunicazione inviata via email. Non sono stati resi noti i nomi dei leader che hanno rifiutato le proposte formulate da un politico di rilievo del nuovo gruppo.

Perché la segreteria di Elly Schlein non ha risposto alla mail?. Chi sono i leader che hanno rifiutato le proposte di Calenda?. Quali sono i tre pilastri politici della nuova posizione di Picierno?. Come influirà questa defezione sul peso dell'Italia a Bruxelles?.? In Breve Lancio movimento Europeisti a Milano il 15 giugno con Piercamillo Falasca e Sergio Scalpelli. Rifiutate proposte di collaborazione da Carlo Calenda per Azione e Luigi Marattin per Pld. Dimissioni rassegnate via mail a Elly Schlein dopo tensioni con la segreteria del Nazareno. Defezioni dem verso Azione e Italia Viva includono Madia, Borghi, Nahum, D'Amato ed Elisabetta Guelmini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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