Una influencer brasiliana di 26 anni è deceduta cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo di Dubai, dove si era trasferita due anni fa. La famiglia ha criticato gli haters che hanno commentato la sua morte sui social. La vittima era una modella e influencer, e la sua morte ha suscitato reazioni sui social media. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’incidente.

Kauana Bilhar, influencer e modella brasiliana di 26 anni, è morta dopo essere precipitata dal 27esimo piano del grattacielo di lusso in cui viveva a Dubai, città dove si era trasferita due anni fa in cerca di nuove opportunità professionali. Il dramma sarebbe avvenuto martedì 7 luglio, secondo quanto riportato dalla testata brasiliana G1, che cita fonti familiari della ragazza. Kauana, originaria di Itajaí, nello stato di Santa Catarina, sarebbe caduta dal balcone della sua camera. A raccontare i dettagli dell’accaduto alla stampa è stato lo zio della giovane. Con lei, al momento della tragedia, ci sarebbe stata la sua compagna, Barbara Abrantes, che secondo il tabloid britannico The Sun sarebbe stata la prima a dover comunicare la drammatica notizia alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai: la famiglia dell’influencer 26enne si scatena contro gli haters

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai: indagini in corsoUna modella e influencer brasiliana di 27 anni è morta cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai durante una vacanza.

Garlasco, famiglia di Chiara Poggi contro gli hatersLa famiglia di Chiara Poggi ha presentato numerose querele in diverse città italiane contro blogger e persone che hanno pubblicato commenti offensivi...

Temi più discussi: Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai: indagini in corso; La sua testa era completamente fuori dall'aereo, è stato 5 minuti appeso nel vuoto a 600 all'ora: pezzo di motore rompe il finestrino di un aereo Ryanair, i racconti choc dei passeggeri; Irlanda del Nord, rogo lealista con finta moschea e cartelli contro l’immigrazione; Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai: indagini in corso.

Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai: indagini in corsoGiallo a Dubai per la morte di Kauana Bilhar, modella e influencer brasiliana di 27 anni, precipitata dal 27esimo piano di un grattacielo mentre ... bigodino.it

Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai: indagini in corsoÈ morta a 27 anni la modella e influencer brasiliana Kauana Bilhar, 27 anni: è precipitata dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai ... fanpage.it