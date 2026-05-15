Garlasco famiglia di Chiara Poggi contro gli haters
La famiglia di Chiara Poggi ha presentato numerose querele in diverse città italiane contro blogger e persone che hanno pubblicato commenti offensivi o diffamatori online. Sono state depositate centinaia di denunce, tutte relative a commenti e post considerati lesivi della reputazione. La decisione arriva dopo che sui social sono stati condivisi messaggi ritenuti ingiuriosi nei confronti della famiglia, che ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine.
Il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi ha depositato centinaia di querele in tutta Italia contro blogger ed haters. Servizio di Amelia Cartia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Garlasco, famiglia di Chiara Poggi contro gli haters
Sullo stesso argomento
Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi contro gli haters: depositate venti querele con screenshot e videoUna ventina gli esposti, per diffamazione e stalking, sono stati depositati, nelle ultime settimane, dalla difesa della famiglia di Chiara Poggi in...
Garlasco, la famiglia Poggi: «Sempio è innocente. Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama. Lui ossessionato? Non l'ha mai cercata»Giuseppe Poggi e Rita Preda restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante la puntuale ricostruzione della dinamica (e del movente)...
Garlasco, il legale della famiglia Poggi: Se Stasi fosse innocente, i genitori di Chiara pronti a restituire il risarcimento facebook
#Garlasco, l'amico di #MarcoPoggi: Ci dissero che Chiara era morta mentre eravamo in montagna con la famiglia ? Il 10 marzo 2025 Alessandro Biasibetti fu risentito dai carabinieri nell'inchiesta che vede indagato #AndreaSempio, anche lui nella st x.com
La famiglia di Chiara Poggi: Pronti a restituire il risarcimento di Stasi, è su conto bloccato reddit
Garlasco, De Rensis provoca i Poggi sul risarcimento di Stasi: E se c'è il sole domani non uso l'ombrelloL'avvocato di Alberto Stasi interviene sulla restituzione della somma alla famiglia Poggi: Sarebbe la logica conseguenza di un accordo già in essere ... virgilio.it
Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi pronti a restituire i risarcimenti: Conta solo la veritàL'avvocato della famiglia Tizzoni interviene sulle polemiche economiche: Cifre romanzate, i soldi sono bloccati su un conto. Denunciati decine di haters per stalking e diffamazione ... milanotoday.it