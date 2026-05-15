Garlasco famiglia di Chiara Poggi contro gli haters

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Chiara Poggi ha presentato numerose querele in diverse città italiane contro blogger e persone che hanno pubblicato commenti offensivi o diffamatori online. Sono state depositate centinaia di denunce, tutte relative a commenti e post considerati lesivi della reputazione. La decisione arriva dopo che sui social sono stati condivisi messaggi ritenuti ingiuriosi nei confronti della famiglia, che ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine.

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Il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi ha depositato centinaia di querele in tutta Italia contro blogger ed haters. Servizio di Amelia Cartia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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