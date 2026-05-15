Garlasco famiglia di Chiara Poggi contro gli haters

La famiglia di Chiara Poggi ha presentato numerose querele in diverse città italiane contro blogger e persone che hanno pubblicato commenti offensivi o diffamatori online. Sono state depositate centinaia di denunce, tutte relative a commenti e post considerati lesivi della reputazione. La decisione arriva dopo che sui social sono stati condivisi messaggi ritenuti ingiuriosi nei confronti della famiglia, che ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria immagine.

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