Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai | indagini in corso
Una modella e influencer brasiliana di 27 anni è morta cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai durante una vacanza. La polizia sta conducendo indagini e non esclude alcuna ipotesi. La vittima era nota sui social media e si trovava in città al momento dell’incidente. Nessuna informazione sulle circostanze che hanno portato alla caduta è stata resa nota finora. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’incidente.
È morta a 27 anni la modella e influencer brasiliana Kauana Bilhar, 27 anni: è precipitata dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai. Indagini in corso, la polizia non esclude nessuna posta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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