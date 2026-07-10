Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai | indagini in corso

Notizia in breve

Una modella e influencer brasiliana di 27 anni è morta cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai durante una vacanza. La polizia sta conducendo indagini e non esclude alcuna ipotesi. La vittima era nota sui social media e si trovava in città al momento dell’incidente. Nessuna informazione sulle circostanze che hanno portato alla caduta è stata resa nota finora. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’incidente.