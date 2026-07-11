Il ritorno di Harry nel Regno Unito non ha influenzato gli impegni ufficiali della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Camilla hanno partecipato a un evento allo zoo di Londra, mentre il Principe William si è recato a Hastings per visitare alcune strutture sociali. Kate Middleton ha espresso dolore per questa situazione, sottolineando il cuore spezzato. Nessuno dei membri della famiglia ha modificato il proprio programma a causa del ritorno di Harry.

Il ritorno del Principe Harry nel Regno Unito non ha modificato nemmeno un po’ i programmi della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Camilla hanno proseguito i loro impegni ufficiali allo zoo di Londra, mentre il Principe William ha visitato alcune realtà sociali a Hastings. Nessun incontro previsto con il figlio minore del Sovrano, impegnato a sua volta in una visita al Birmingham Children’s Hospital. Tre agende separate e nessun momento di confronto per la famiglia Reale. In questo clima di distanza e gelo, Kate Middleton sta vivendo con preoccupazione e amarezza il protrarsi delle tensioni familiari, e spera che prima o poi possa aprirsi uno spazio per il dialogo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton “con il cuore spezzato”: William e Re Carlo impegnati ignorano Harry

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Why Kate Middleton felt responsible for keeping Prince William, Prince Harry united

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