Un nuovo libro dedicato alla famiglia reale analizza la situazione attuale dei Windsor, concentrandosi sui rapporti tra i membri principali. Secondo il royal reporter Russell Myers, William e Kate sono considerati i principali rappresentanti del futuro della monarchia, mentre re Carlo ha deciso di non abdicare. La narrazione descrive anche tensioni legate a scandali, problemi di salute e divergenze con il principe Harry.

Secondo lei, re Carlo dovrà abdicare per superare la crisi legata al caso AndreaEpstein? «No, non dovrebbe e non credo che succederà, perché i consensi di cui gode re Carlo rimangono ancora molto alti e la gente prova simpatia sia per il re sia per il resto della famiglia reale, nonostante le accuse di cattiva condotta rivolte all’ex principe Andrea». Il caso Andrea è piuttosto grave però. «Certamente. Andrea si è messo in un enorme pasticcio e si è comportato in modo vergognoso per la sua associazione con Jeffrey Epstein. In più, ora, dopo il fermo di dodici ore, dovrà affrontare accuse gravi come cittadino privato. Posso dire comunque che...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «William e Kate Middleton sono il futuro e la speranza della monarchia ma re Carlo non abdicherà»: Russell Myers racconta la crisi dei Windsor

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